Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций

Владимир Зеленский заявил, что должен быть прогресс и в санкциях, чтобы заставить РФ искать мира с Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Еропейский союз до сих пор не ввел шестой пакет санкций против России, а с предыдущего пакета прошло уже 52 дня. Об этом он заявил во время обращения к Европейскому совету 30 мая.

"Тогда по состоянию на 8 апреля российскими оккупантами было убито 169 детей, а по состоянию на сегодняшний день - 243 ребенка. Тогда было разрушено 928 учебных заведений, сегодня - 1888. Количество ракетных ударов по Украине уже почти 1600. Россия применила почти 2400 ракет, а тогда было около 1000 ракет. Вот таков прогресс агрессии", - сказал Зеленский.

По его словам, соответственно должен быть прогресс и в санкциях, чтобы заставить РФ искать мира с Украиной.

"Никаких компромиссов за счет нашего суверенитета и территориальной целостности быть не может. Почему шестого пакета санкций до сих пор нет? Почему вы зависите от давления России, а не наоборот? Почему Россия до сих пор может зарабатывать по 1 млрд евро ежедневно, продавая энергоресурсы? Почему банки страны-террориста все еще работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. И почему на территории РФ до сих пор активны российские государственные каналы? Почему российские чиновники и судьи до сих пор не под санкциями?", - заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Европа должна продемонстрировать силу.

Ибо только силу Россия воспринимает как аргумент. Настало это время. Пора быть не отдельными, не обломками, а единым целым. Украина показала на своем примере, почему это важно. В нашей стране с 24 февраля - максимальное объединение, все работают на один результат - в защиту государства. И благодаря этому удалось то, чего мир не ожидал: Украина остановила российскую армию, а ее все боялись", - отметил глава государства.

Напомним, послы стран Евросоюза в ходе заседания в понедельник, 30 мая, не смогли согласовать шестой пакет санкций против России.

В рамках санкций должно было быть введено эмбарго на поставки нефти РФ, за исключением трубопроводной.