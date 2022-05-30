В Раде собирают подписи за увольнение Денисовой - СМИ

На должность Денисовой предлагают Николая Тищенко, Марьяну Безуглую, Александр Качуру, Алену Вербицкую.

В парламенте собирают подписи за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой. Данный вопрос могут вынести на голосование уже 31 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Раде

Отмечается, что на должность Денисовой предлагают четыре кандидатуры. Это трое нардепов от Слуги народа - Николай Тищенко, Марьяна Безуглая и Александр Качура. Четвертый кандидат - уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая.

По словам источника, реальный выбор, вероятно, будет между Вербицкой и Качурой.

Вместе с тем, по состоянию на 30 мая комитет еще не рассматривал вопрос отставки Денисовой. Эту информацию подтвердил глава профильного комитета по правам человека Дмитрий Лубинец.

"На данный момент вопрос о рассмотрении увольнения или любой другой вопрос, связанный с деятельностью уполномоченного Верховной рады по правам человека, в комитет не поступал", - отметил он.

Ранее сообщалось, что уволен директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Напомним, сегодня стало известно, что вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук больше не будет заниматься обменом пленных.