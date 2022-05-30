В ОП подтвердили потерю контроля над Лиманом

Украинские военные уничтожили вражеский пункт под Изюмом, узел связи в Лимане, две колонны (40 единиц) техники в Херсонской области, а также танки Т-62.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что город Лиман Донецкой области находится под контролем российских войск. Об этом он заявил в эфире Фейгин LIVE.

"Плюс маленький хвост в сторону Славянска вытягивают. Там две реки, водные преграды, вытянуть его будет непросто. Это на подсечку нашей группировки, которая сопротивляется той российской группировке, которая наступает со стороны Изюма", - рассказал Арестович.

По его словам, украинские военные уничтожили вражеский пункт под Изюмом, узел связи в Лимане, две колонны (40 единиц) техники в Херсонской области, а также танки Т-62 прямо во время разгрузки.

"Спецоперацию мы выиграли, осталось выиграть войну, а это - дело нескольких месяцев", - отметил советник главы ОП.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что город Лиман в Краматорском районе Донецкой области преимущественно контролируют войска РФ. ВСУ заняли новые укрепленные позиции на Лиманском направлении.

Напомним, оккупанты ударили по городу Лиман из тяжелой огнеметной системы Солнцепек.