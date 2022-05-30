В Киев прибыла новый посол США в Украине
Бринк была назначена на должность президентом США Джо Байденом 25 апреля, единогласно утверждена Сенатом США 18 мая.
Новый посол США в Украине Бриджит Бринк 29 мая прибыла в Киев. Об этом сообщается на сайте посольства США в Украине.
Отмечается, что Бринк была назначена на должность президентом США Джо Байденом 25 апреля, единогласно утверждена Сенатом США 18 мая.
Ранее Бринк была американским послом в Словакии. До этого занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента (2015-2018 гг.), отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой, Кавказом и конфликтами в Европе. Также она работала замглавы миссии в посольствах США в Ташкенте, Узбекистан (2014-2015 гг.) и в Тбилиси, Грузия (2011-2014 гг.).
Как сообщалось, новый посол США может прибыть в Украину в июне.
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