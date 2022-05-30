Зеленский провел переговоры с Эрдоганом

Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 30 мая провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

По его словам, во время разговора с Эрдоганом обсуждалось содействие Турции в восстановлении мира.

"Продолжил диалог с президентом Турции. Обсудили созданные агрессором угрозы продовольственной безопасности, пути разблокирования портов и взаимодействие в сфере безопасности. Были единодушны о необходимости восстановления мира", - заявил Зеленский.

Как сообщает CNN Turk, в ходе разговора Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

Президент Турции также затронул тему безопасного коридора для экспорта украинской сельхозпродукции.

Для обеспечения перевозки зерна и других культур морем Эрдоган поддержал создание Мониторингового центра, который будет работать под эгидой ООН в Стамбуле.

Напомним, президент Турции в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН.

Ранее Эрдоган заявил, что хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".