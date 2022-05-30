Зеленский отреагировал на гибель французского журналиста

Фредерик Леклерк, сотрудник телеканала BFM TV, стал 32-м представителем СМИ, погибшим в Украине с начала российского вторжения.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и коллегам французского журналиста Фредерика Леклерка, который погиб 30 мая в Луганской области. Об этом шла речь в видеообращении главы государства по итогам 96-го дня войны.

"Сегодня в Луганской области оккупанты сорвали эвакуацию из районов боевых действий, обстреляв машину, которая ехала за местными. От смертельного ранения в результате этого обстрела погиб французский журналист Фредерик Леклерк. Он работал на французском телеканале BFM TV. ... Он стал 32-м медийщиком, погибшим после 24 февраля", - сказал президент.

Добавим, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала выяснение обстоятельств гибели оператора телеканала BFM Фредерика Леклер-Имоффа в Украине.

"Расследование ведется по факту нападения на гражданских лиц, не принимающих участия в военных действиях", - говорится в сообщении ведомства.