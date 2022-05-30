Нефть дороже Украины. ЕС тормозит санкции

Страны Евросоюза снова не смогли договориться о санкциях на импорт российской нефти, единство Евросоюза начинает рушиться?

Развязав войну против Украины Россия не рассчитывала встретить такое сплоченное сопротивление со стороны Запада. Однако, похоже, что и у объединенной Европы есть свои пределы. Так, ЕС никак не может согласовать шестой пакет санкций против РФ, ключевым элементом которого является запрет импорта российской нефти.

В чем проблема

Введению шестого пакета санкций ЕС в отношении России, который предусматривает в том числе запрет на импорт российской нефти, препятствует Венгрия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом внеочередного саммита Евросоюза в понедельник сказал журналистам, что Европейская комиссия, по его мнению, безответственно подошла к вопросу запрета на импорт российской нефти странами ЕС.

По словам Орбана, Еврокомиссия не согласовала заранее отказ от энергоносителей из России со странами ЕС, и именно поэтому многие вопросы Венгрии относительно запрета остались без ответа."Энергетика - серьезная вещь. Нам нужны сначала решения, а уж потом - санкции", - сказал он.

Вопрос денег

Венгерское правительство сравнило запрет на импорт российской нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы. Будапешт добивается от Брюсселя компенсации убытков, связанных с отказом от покупки нефти в России.

Премьер--министр Польши Матеуш Моравецкий перед началом внеочередного саммита ЕС в понедельник предложил ввести в Евросоюзе некий механизм уравнивания цен, чтобы Венгрия, сопротивляющаяся введению эмбарго на российскую нефть, не выиграла от того, что продолжит ее импортировать.

"Мы понимаем, что некоторые страны не имеют выхода к морю и потому вынуждены импортировать нефть только по нефтепроводам. Для них у нас есть специальные решения. Но если эти страны - в том числе Венгрия, конечно - не согласятся с этими решениями, Польша потребует введения специального инструмента выравнивания цены, чтобы страна, которая будет дольше других импортировать российскую нефть, не имела возможности использовать это как преимущество в конкуренции с другими странами", - цитирует Моравецкого польское агентство ПАП.

Компромис

По сведениям прессы, сейчас ЕС обсуждает новый компромиссный вариант: запретить импорт российской нефти морем (это две трети ее поставок в Евросоюз) и оставить пока импорт по нефтепроводу Дружба, от которого зависит Венгрия.

Такое предложение должно было дать больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Реакция Украины

Владимир Зеленский напомнил странам ЕС, что Зеленский напомнил, что пятый пакет снакций против РФ был введен 8 апреля. С тех пор количество украинских детей, погибших из-за действий российских оккупантов, увеличилось со 169 до 243. Количество ракетных ударов страны-агрессора, по данным на 29 мая, составляет почти 1600, а по состоянию на 8 апреля их было меньше тысячи.

Президент подчеркнул, что Украине очень нужен прогресс в санкциях за российскую агрессию, который заставит Россию искать мир, а никаких компромиссов за счет территориальной целостности быть не может.

“Почему вы зависите от России и их давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему она до сих пор может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки страны-террориста до сих пор работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. Почему на территории ЕС до сих пор активны российские пропагандистские каналы — информационное оружие РФ? Почему российские госслужащие, которые поддерживают войну, и судьи, которые открыто помогают репрессиям, до сих пор не под санкциями?” — сказал Зеленский.