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Нефть дороже Украины. ЕС тормозит санкции

Страны Евросоюза снова не смогли договориться о санкциях на импорт российской нефти, единство Евросоюза начинает рушиться?
Нефть дороже Украины. ЕС тормозит санкции

Развязав войну против Украины Россия не рассчитывала встретить такое сплоченное сопротивление со стороны Запада. Однако, похоже, что и у объединенной Европы есть свои пределы. Так, ЕС никак не может согласовать шестой пакет санкций против РФ, ключевым элементом которого является запрет импорта российской нефти. 

 

В чем проблема

Введению шестого пакета санкций ЕС в отношении России, который предусматривает в том числе запрет на импорт российской нефти, препятствует Венгрия. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан перед началом внеочередного саммита Евросоюза в понедельник сказал журналистам, что Европейская комиссия, по его мнению, безответственно подошла к вопросу запрета на импорт российской нефти странами ЕС.

По словам Орбана, Еврокомиссия не согласовала заранее отказ от энергоносителей из России со странами ЕС, и именно поэтому многие вопросы Венгрии относительно запрета остались без ответа."Энергетика - серьезная вещь. Нам нужны сначала решения, а уж потом - санкции", - сказал он.

 

Вопрос денег

Венгерское правительство сравнило запрет на импорт российской нефти со сбросом на свою экономику ядерной бомбы. Будапешт добивается от Брюсселя компенсации убытков, связанных с отказом от покупки нефти в России. 

Премьер--министр Польши Матеуш Моравецкий перед началом внеочередного саммита ЕС в понедельник предложил ввести в Евросоюзе некий механизм уравнивания цен, чтобы Венгрия, сопротивляющаяся введению эмбарго на российскую нефть, не выиграла от того, что продолжит ее импортировать.

"Мы понимаем, что некоторые страны не имеют выхода к морю и потому вынуждены импортировать нефть только по нефтепроводам. Для них у нас есть специальные решения. Но если эти страны - в том числе Венгрия, конечно - не согласятся с этими решениями, Польша потребует введения специального инструмента выравнивания цены, чтобы страна, которая будет дольше других импортировать российскую нефть, не имела возможности использовать это как преимущество в конкуренции с другими странами", - цитирует Моравецкого польское агентство ПАП.

 

Компромис

По сведениям прессы, сейчас ЕС обсуждает новый компромиссный вариант: запретить импорт российской нефти морем (это две трети ее поставок в Евросоюз) и оставить пока импорт по нефтепроводу Дружба, от которого зависит Венгрия.

Такое предложение должно было дать больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Реакция Украины

Владимир Зеленский напомнил странам ЕС, что Зеленский напомнил, что пятый пакет снакций против РФ был введен 8 апреля. С тех пор количество украинских детей, погибших из-за действий российских оккупантов, увеличилось со 169 до 243. Количество ракетных ударов страны-агрессора, по данным на 29 мая, составляет почти 1600, а по состоянию на 8 апреля их было меньше тысячи.

Президент подчеркнул, что Украине очень нужен прогресс в санкциях за российскую агрессию, который заставит Россию искать мир, а никаких компромиссов за счет территориальной целостности быть не может.

“Почему вы зависите от России и их давления, а не наоборот? Россия должна зависеть от вас. Почему она до сих пор может зарабатывать почти миллиард евро в день, продавая энергоресурсы? Почему банки страны-террориста до сих пор работают с Европой и мировой финансовой системой? Серьезные вопросы. Почему на территории ЕС до сих пор активны российские пропагандистские каналы — информационное оружие РФ? Почему российские госслужащие, которые поддерживают войну, и судьи, которые открыто помогают репрессиям, до сих пор не под санкциями?” — сказал Зеленский.

 

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