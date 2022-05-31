Министр озвучил ожидания по доходам в госбюджет

Доходами Украины на данный момент покрывается только треть расходов, остальное - займами и помощью, уточнил глава Минфина.

Власти Украины ожидают до 60 млрд грн поступлений в госбюджет от налоговой и таможни по итогам мая 2022 года. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона в понедельник, 30 мая.

Глава Минфина констатировал, что по сравнению с довоенными временами, суммы значительно упали. Так, от таможни Украина получает доход в 26-30% от довоенного, от налоговой - 75%. В то же время, сопоставляя с мартом и апрелем текущего года, ситуация с поступлениями является лучшей, подчеркнул Марченко.

При этом, по словам министра, выросли и расходы бюджета. Так, три четверти средств направляются на военные нужды, от 10 до 15 млрд грн ежемесячно идет на гуманитарные программы, в частности на поддержку временно перемещенных лиц и выплаты по 6500 грн.

"Доходами Украины на данный момент покрывается только треть расходов, остальное - внутренними и внешними займами, а также помощью. Правительство согласовало законопроект об НДС на импортные товары. Теперь поступления от НДС помогут поддержать внутреннего производителя", - отметил Марченко.

Как сообщалось, Верховная Рада планирует увеличить расходы бюджета на 2022 года на 287 млрд гривен за счет дополнительных внешних заимствований.