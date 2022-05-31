На побережье Одесчины вынесло морскую якорную мину
Взрывоопасный предмет обнаружили украинские военнослужащие в ходе наблюдения за прибрежными водами и побережьем.
В результате шторма в Черном море в понедельник, 30 мая, одну из российских мин сорвало с крепления и прибило к берегу в Одесской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
Отмечается, что в ходе наблюдения за прибрежными водами и побережьем украинские военнослужащие обнаружили взрывоопасный предмет на одном из песчаных пляжей, который пользуется особой популярностью среди отдыхающих.
Мину вывезли в безопасное место, военные специалисты совершили ее контролируемый подрыв.
В связи с произошедшим ВСУ призывают мирное население соблюдать нормы и ограничения военного положения и не подвергать опасности себя и окружающих.
Как сообщалось, в исключительной морской зоне Украины находятся до 600 мин российских агрессоров.
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