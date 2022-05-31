Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На побережье Одесчины вынесло морскую якорную мину

Взрывоопасный предмет обнаружили украинские военнослужащие в ходе наблюдения за прибрежными водами и побережьем.
На побережье Одесчины вынесло морскую якорную мину

В результате шторма в Черном море в понедельник, 30 мая, одну из российских мин сорвало с крепления и прибило к берегу в Одесской области. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Отмечается, что в ходе наблюдения за прибрежными водами и побережьем украинские военнослужащие обнаружили взрывоопасный предмет на одном из песчаных пляжей, который пользуется особой популярностью среди отдыхающих.

Мину вывезли в безопасное место, военные специалисты совершили ее контролируемый подрыв.

В связи с произошедшим ВСУ призывают мирное население соблюдать нормы и ограничения военного положения и не подвергать опасности себя и окружающих.

Как сообщалось, в исключительной морской зоне Украины находятся до 600 мин российских агрессоров.

 

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK