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ВСУ показали трофейную российскую технику

Защитники используют вооружение захватчиков против них самих же. Единицы, которые не подлежат ремонту, пускают на запчасти.
ВСУ показали трофейную российскую технику

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка показали, какую захваченную технику российской армии используют против оккупантов. Соответсвующие фото обнародованы в понедельник, 30 мая, на странице ОМПБр в Facebook.

"Немало военной техники, захваченной нами у рашистов, сегодня используем против них же. Это и бронетехника, и автомобили, и артиллерийские установки - всему находим применение. А то, что никаким чудом не поедет и не выстрелит, идет на запчасти. ... Уничтожаем врага его же оружием", - говорится в подписи к снимкам.

 

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