В Киеве посол США почтила память украинских героев

Глава американской дипломатической миссии приступила к своим обязанностям на новой должности.

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк после приезда в Киев почтила память украинцев, погибших за свою страну. Об этом сообщается на странице американского посольства в Facebook.

Как известно, ежегодно в последний понедельник мая, который в этом году припал на 30-е число, в США отмечают День памяти американских военнослужащих, погибших в войнах и вооруженных конфликтах.

"В этот День памяти я почтила тех, кто погиб, защищая свою страну (Украину - ред.), вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину", - заявила посол.

По ее словам, первоочередным приоритетом дипмиссии США в Украине является помощь нашей стране в защите от российской агрессии.

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Как сообщалось, Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая, тогда как ее приезд планировался на июнь. На эту должность Сенат США утвердил ее кандидатуру 18 мая.