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Появилось видео массового захоронения у Мариуполя

Оккупанты укладывают тела в могилы в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения.
Появилось видео массового захоронения у Мариуполя

Мэрия города Мариуполь в понедельник, 30 мая, обнародовала в Сети видео массового захоронения жителей населенного пункта, погибших от рук российских оккупантов.

"На Старокрымском кладбище в течение месяца появилось 25 новых секторов траншейного типа. Тела укладывают в несколько слоев, а затем "маскируют" табличками как индивидуальные захоронения", - говорится в подписи к ролику.

По данным властей города, число жертв может превышать заявленные ранее 22 тысячи человек.

Как сообщалось, военные РФ уничтожают Мариуполь по двум причинам - как одну из крупнейших промышленных точек Украины и чтобы показать пример другим городам, которые оказывают захватчикам сопротивление.

 

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