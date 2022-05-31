На Донбассе жертвами вражеских обстрелов стали три человека

За один день российские оккупанты разрушили и повредили в регионе 39 гражданских объектов.

В Донецкой и Луганской областях за сутки 30 мая российские захватчики обстреляли 46 населенных пунктов. В результате погибли по меньшей мере три человека. Об этом говорится в сводке группировки Объединенных сил.

Как указано, оккупанты разрушили и повредили 39 гражданских объектов: 33 жилых дома, школу, детский сад, завод железобетонных конструкций, цех теплоэлектростанции и магазин.

Жертвами вражеского огня стали порядка десяти человек - трое погибли, еще семеро получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

Напомним, накануне во время эвакуации из Луганской области автомобиль, который ехал, чтобы забрать людей, обстреляли: погиб французский журналист.