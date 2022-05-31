Россияне отключили в Херсонской области мобильную связь и интернет

Херсонский "гауляйтер" утверждает, что регион в полной мере перейдет на российскую сотовую связь.

Российские оккупанты отключили на территории Херсонской области мобильную связь и интернет. Об этом сообщил глава региона Геннадий Лагута в эфире телемарафона в понедельник, 30 мая.

"Около 18:10-18:20 исчезла связь. В течение предыдущих двух дней связь была неустойчива: то появлялась, то исчезала. А это исчезла совсем. В сети только неопределенные операторы, которые появились несколько дней назад… Работает только провайдер Скайнет через Крым", - сказал губернатор.

В то же время росСМИ со ссылкой на представителя оккупантов, самопровозглашенного "заместителя председателя Херсонской ВГА" Кирилла Стремоусова информируют, что "регион в полной мере перейдет на российскую сотовую связь, операторы мобильной связи Украины больше вести деятельность на территории области не будут".

Херсонский "гауляйтер" утверждает, что жители области уже покупают SIM-карты российского мобильного оператора.

"SIM-карты уже поступили в продажу. Доступ к ним есть. Люди покупают и потихоньку связь налаживается", - сказал Стремоусов.

Как сообщалось, 27 мая в оккупированную Херсонскую область и захваченную часть Запорожской вошли российские операторы связи, регионы переходят на телефонный код +7.