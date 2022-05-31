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ВСУ провели удачную охоту на вражескую БМП

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского продолжают проведение спецоперации по демилитаризации РФ.
ВСУ провели удачную охоту на вражескую БМП
ВСУ провели удачную охоту на вражескую БМП / скриншот

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили БМП оккупантов. Соответствующие видео было опубликовано на их YouTube-канале.

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Видео атаки на вражеский БМП было обнародовано в понедельник, 30 мая. Защитники уничтожили боевую машину пехоты российской армии вместе с экипажем.

"Феерическое уничтожение вражеской БМП с полным боекомплектом и поджаренными рашистами! Демилитаризация россиян продолжается", - говорится в подписи к видеоролику.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.

 

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