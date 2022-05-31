В Мариуполе принимают документы на получение паспорта РФ

Жители Мариуполя сперва должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую "миграционную службу ДНР".

В Мариуполе оккупанты приступили к процедуре приема документов для получения российского паспорта. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Сообщается, что жители Мариуполя сперва должны получить справку о регистрации в Донецке, а затем подать документы на паспорт в г. Новоазовск в так называемую "миграционную службу ДНР".

"Учитывая состояние сообщения с Донецком, это немного проблематично. Пока. Но можем констатировать, что аннексия Мариуполя Россией перешла в следующую стадию реализации. Активную", - пишет Андрющенко.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.