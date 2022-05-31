Солдаты-срочники в РФ не получают обещанных выплат и льгот - СМИ

Солдатам-срочникам, которых отправили воевать в Украину, отказывают в выплатах, присвоении статуса ветерана боевых действий и обещанном сокращении срока служб

Солдатам-срочникам 1-го гвардейского танкового полка Таманской мотострелковой дивизии, которых отправили воевать в Украину, отказывают в выплатах, присвоении статуса ветерана боевых действий и обещанном сокращении срока службы. Об этом сообщает "Агентство. Новости", ссылаясь на рассказ матери одного из таких срочников.

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Женщина сообщила, что ее сына Андрея в составе 1-го гвардейского танкового полка Таманской дивизии отправили в Украину 24 февраля, при этом контракт с Минобороны он не подписывал. В РФ его вывезли 11 марта, через три дня после того, как Путин заявил, что срочники не должны воевать в Украине. По ее словам, со срочниками беседовали военные прокуроры и пообещали выплаты за участие в боевых действиях, статус ветеранов и сокращение срока службы, приравнивая каждый день боевых действий на территории Украины как три дня срока службы. Но, по ее информации, срочники так и не получили обещанного.

"Из письменного ответа начальника противовоздушной обороны войсковой части №58198 (1-й гвардейский танковый полк) следует, что часть не располагает информацией о службе Андрея Шулца в Украине. В документе говорится, что он 4 февраля убыл из части на полигон Погоново, вернулся в место постоянной дислокации 21 марта, а документов о его перемещениях между этими датами нет", - говорится в публикации.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.