Кулеба рассказал, чьи гарантии нужны для разблокирования портов Украины

По его словам, Украине недостаточно одних гарантий России.

Для вывоза зерна через морские порты одних гарантий РФ для Украины недостаточно. Нужны гарантии от других стран, а также от ООН. Такое заявление в интервью Repubblica сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что российские корабли должны разблокировать украинские морские порты уже в ближайшие две недели, иначе в некоторых странах начнутся проблемы с продуктами питания из-за отсутствия украинского зерна и других продуктов.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал, что Украина обсуждает с международными партнерами, ООН и со странами-импортерами украинского зерна пути разблокирования украинских портов от российских оккупантов. Среди возможных путей разблокирования – военные варианты.

Читайте также: Активные бои могут идти до зимы – ГУР

По его словам, помочь разблокировать украинские морские порты могут конвои военных кораблей международных партнеров или противокорабельные ракеты.

Ранее из радиоперехвата СБУ стало известно, что российские передовые части систематически страдают от отсутствия нормального снабжения, из-за чего солдаты едят собак.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.