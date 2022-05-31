Не уточняется, когда и где именно произошел этот обстрел.

Группа журналистов вместе с бойцами ВСУ попала под обстрел / скриншот

Группа журналистов вместе с подразделением ВСУ попала под вражеский обстрел. Видео с места событий обнародовал Telegram-канал "Диванно-штурмовая бригада".

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На видео запечатлен момент, как в нескольких метрах от журналистов разрывается снаряд, после чего представители СМИ оказывают помощь раненому коллеге. Также ранения получил как минимум один украинский военный.

Когда и в каком месте был обстрел, не уточняется.

Ранее Зеленский провел переговоры с Эрдоганом. Эрдоган заверил, что Турция, как посредник, прилагает все усилия для возобновления переговоров между Украиной и Россией.