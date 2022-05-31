Wellamart робить життя українців легшим

Не дивлячись на війну в Україні інтернет-магазин Wellamart.ua продовжує роботу роблячи життя українців простіше, дозволяючи їм купувати товари щоденного побуту, не виходячи з дому.

Асортимент магазину Wellamart.ua постійно розширюється і здатен задовольнити потреби самого вибагливого покупця. На сайті представлені різноманітні гаджети, негабаритні меблі, товари для спорту, краси, здоров’я тощо.

Компанія є ексклюзивним представником бренду Supretto, що спеціалізується на побутовій техніці та аксесуарах для кухні. Дизайн та інжиніринг бренду здійснюється висококваліфікованими спеціалістами з Італії, Німеччини та Японії. Асортимент товарного ряду дозволяє без проблем обладнати кухню найнеобхіднішим, а приготування їжі зробити приємним дозвіллям. Якість, надійність, доступність – переваги ТМ Supretto.

Крім того, бренд Wellamart є офіційним партнером світового виробника вітамінних комплексів та продуктів здорового харчування – компанії SAGE Nutrition. Для максимальної безпеки та ефективності унікальних формул SAGE Nutrition використовує тільки ретельно перевірену натуральну сировину. Усі продукти бренду розроблені у відповідності с суворими стандартами якості.

Широкий асортимент товарного ряду компанія підтримує за рахунок власного імпорту з Китаю та Європи. Слід додати, що воєнні дії в країні змусили Wellamart ретельніше придивитися до вітчизняного виробника. Наразі в асортименті компанії з’являються товари українського виробництва. Важливо, що всі товари проходять ретельний контроль якості, а сам асортимент формується виходячи з вивчення потреб покупців.

Постійні клієнти сайту Wellamart.ua виділяють такі основні переваги компанії:

великий асортимент товарів першої потреби;

лояльні ціни, значно нижчі за роздрібні;

зручність у виборі та купівлі товарів;

наявність ввічливих консультантів;

кілька альтернативних способів оплати товару;

доставка товару надійною кур'єрською службою до будь-якої точки України;

бонусні пропозиції, що постійно оновлюються, які роблять покупку ще більш вигідною;

систематичні знижки до свят;

доступна функція обміну та повернення товару;

Топові категорії товарів на Wellamart під час війни

Щоб краще розібратися у перевагах онлайн покупок та зрозуміти, чому українці замовляють товари на Wellamart.ua, ми провели аналіз найпопулярніших категорій товарів на платформі за останні три місяці.

Активний відпочинок

Під час війни товари з розділу «Активний відпочинок» набули нового сенсу. Багато людей вимушені були покинути свої домівки, переховуватися у підвалах, ночувати в тимчасових прихистках, обживати ще раніше не зовсім придатні для життя сільські хати. Саме в цей період стали в пригоді такі товари як набори посуду для пікніка, зручні меблі для відпочинку на природі, гамаки, сумки для походу, намети, біноклі, ліхтарики, набори для барбекю тощо. Лідерами продажів довгий час були надувні килимки та матраци, карімати, а також тактичне приладдя.

Фото надане рекламодавцем

Ще одним яскравим представником цієї категорії виступає набір меблів для пікніка Supretto. Компактна конструкція набору включає повноцінний стіл і 4 стільці, що зручно трансформуються в невелику валізу. Набір легко сховати в багажник автомобіля. Відзначимо кілька унікальних властивостей набору:

можливість змінювати висоту столу, що витримує навантаження 30 кг;

по центру столу передбачено отвір для парасольки, під якою можна сховатися від дощу та сонця;

компактна конструкція у зборі важить лише 6 кг.

Фото надане рекламодавцем

Тренування вдома

Не дивлячись на воєнні дії, наші покупці продовжують слідкувати за своєю формою, тому товари з категорії «Тренування вдома» мають досить великий попит, особливо навесні та на початку літа. У цьому сегменті представлені всі необхідні для ідеальної фігури інструменти за відмінними цінами. Гантелі, спортивні тренажери, гумки для фітнесу, бандажі, еспандери, фітнес-м'ячі і навіть костюм-сауна, що сприяє жироспаленню.

Дана категорія товарів користується великою популярністю у чоловіків та жінок, які не хочуть переплачувати за дорогі абонементи у фітнес-зали та можуть цілком дозволити собі мати вдома весь необхідний інвентар для ефективних тренувань.

Сад і город

Wellamart дозволить забути про часи, коли догляд за дачею та городом забирав масу сил та енергії. Тепер вирощувати екологічно чисті овочі та фрукти стало значно простіше. У рубриці магазину «Сад та город» представлена ​​маса корисних аксесуарів, здатних значно полегшити роботу на «плантації». Ультралегкі шланги для поливу, мішки для пророщування картоплі, садовий інвентар, відлякувач комах, форми для створення садових доріжок, москітні сітки та ще багато корисних товарів чекають на садівників, які хочуть провести дачний сезон з високим комфортом.

Фото надане рекламодавцем

Реабілітація

Не забув Wellamart подбати про здоров'я своїх клієнтів, представивши для них корисну рубрику «Реабілітація». У ній зібрані всі необхідні товари для здоров'я, здатні покращити якість життя людей з обмеженими можливостями та тих, хто проходить адаптацію після травм. Підсилювач слуху, кліпса антихропіння, ортопедичні подушки, масажери, тренажери та інші товари, що спрощують життя, представлені в асортименті.

Для дітей та творчості

Великий розділ «Для дітей та творчості» включив усе необхідне навчання, розвитку та творчості молодого покоління. У даному сегменті представлені дитячі іграшки, набори для творчості, канцелярія, конструктори, дитячий транспорт, постільна білизна, речі та аксесуари для підростаючого покоління – все необхідне для щасливого дитинства!

Зацікавити дітей зможуть набори для творчості, що розвивають моторику рук, уяву та інтелект. З цікавих варіантів наборів для творчості можна виділити «Набір для виготовлення прикрас з епоксидної смоли» який можна подарувати дитині як подарунок на день народження або Новий Рік.

Фото надане рекламодавцем

Тепер щоб купити мільйони корисних дрібниць, достатньо вибрати потрібні товари на платформі Wellamart, сплатити за покупку зручним для себе способом і дочекатися кур'єра з доставкою. А завдяки замовленням, інтернет-магазин Wellamart.ua активно допомагає Українським Збройним Силам перераховуючи 10% від кожної покупки!

Все буде Україна!