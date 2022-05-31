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В Харькове под завалами многоэтажки нашли тела четырех погибших

Жители многоэтажного дома погибли под завалами еще в феврале
В Харькове под завалами многоэтажки нашли тела четырех погибших
Спасители в Харькове / facebook.com/MNSKHARKIV

В Харькове во время разбора завалов многоэтажки нашли тела четырех человек, которые погибли в конце февраля из-за попадания российской ракеты в дом. Об этом сегодня сообщила в Фейсбуке пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

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"Вчера на 15-м этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела двух погибших: мужчину и женщину. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин", - поделились в ГСЧС.  

Ракета попала жилой дом 28 февраля и разрушила несколько квартир с 16 по 14 этажа. 

Отметим, что российские войска до сих пор обстреливают Харьков и область. Так, оккупанты обстреляли один из районов Харькова после того, как стало известно о приезде в город президента Украины Владимира Зеленского 29 мая. В результате обстрела повреждены дома, автомобили, магазины и гаражи.

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