Оккупанты паникуют. Наступление ВСУ на Херсонщине

Контрнаступление в Херсонской области разворачивается одновременно на нескольких направлениях.

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление в Херсонской области - оккупанты были выбиты из Николаевки Каховского района, понесли потери и отошли на невыгодные позиции. Эксперты говорят, что контрнаступление разделит российскую группировку и позволит взять оккупантов в кольцо на Криворожском направлении. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: что известно

Вооруженные Силы Украины, перешедшие в контрнаступление в Херсонской области, 31 мая показали, как начиналась эта операция - со снайперского артиллерийского налета на позиции оккупантов в населенном пункте Давыдов Брод.

На видео запечатлен процесс уничтожения оккупантов точным огнем артиллеристов, которые работают по точечным целям благодаря постоянной корректировке огня с беспилотника. Примечательно, что для артиллерийского удара, судя по всему, использовались американские гаубицы M777.

Поселок Давыдов Брод находится на берегу реки Ингулец и на дороге Т2207, ведущей к Новой Каховке. Поэтому создание плацдарма на восточном берегу реки было очень важно для ВСУ. Давыдов Брод стал первой опорной точкой для контрнаступления ВСУ, о котором было объявленно 28 мая.

Тогда Генштаб сообщил, что наступление ВСУ на юге Украины заставило войска после потерь отойти на неудобные рубежи в Херсонской области. Так, оккупанты вынуждены были отойти на позиции в районе Андреевки, Лозового и Белогорки в Херсонской области.

"Боевые действия продолжаются. Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и др. Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны", - отметили в Генштабе.

Контрнаступление в Херсонской области разворачивается одновременно на нескольких направлениях, сообщил 29 мая нардеп Сергей Хланя. Цель операции - разделить группировку российских оккупантов на несколько частей.

"Наступление ВСУ началось два дня назад. В первый день был сбит российский самолет. Вчера украинская армия отбросила врага в Бериславском районе на девять километров, разбивая группировку противника на две части и фактически беря в кольцо солдат РФ у села Давыдов Брид", - цитирует нардепа Милитарный.

Хланя также сообщил, что украинская армия начала наступательные действия с Николаевского направления на Александровку и Станислав.

30 мая Генштаб также сообщил, что оккупантов выбили из Николаевки: "В ходе удачного наступления подразделений Сил обороны враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ".

Тогда же 30 мая Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что ударная авиация Командование Воздушных Сил нанесла огневые удары по оккупационным войскам в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалетов на вражеские позиции. Нанесено огневое поражение по составам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов", - говорилось в сообщении.

31 мая в вечерней сводке Генштаба было сказано, что в Южнобужском направлении силы РФ ведут оборону и проводят минирование побережья реки Ингулец на участках возможных действий подразделений украинских войск.

"Ведут контрбатарейную борьбу. Нанесли авиационные удары с привлечением армейской авиации в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области", - сказано в сообщении.

Значительная часть Херсонской области, включая областной центр, была оккупирована российскими войсками еще в первую неделю полномасштабного вторжения в Украину.

Некоторые подразделения ВСУ, оборонявшие регион, понесли потери, некоторые вынуждены были отступать перед многочисленными колоннами противника, который шел с территории аннексированного Крыма.

Атаки россиян на правом берегу Днепра были остановлены на границе Херсонской и Николаевской областей, а также на подходах к Кривому Рогу Днепропетровской области. Линия столкновения с середины марта на этих направлениях не претерпевала существенных изменений.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 31 мая заявил, что на данный момент украинские правоохранители выясняют, почему российские оккупанты смогли захватить так быстро Херсонский регион и почему они беспрепятственно прошли по перешейку из Крыма, который, как сообщается в СМИ, был перед этим разминирован.

"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, которые имеют полномочия заниматься этими вопросами", - сказал в интервью Укринформу.

Что эксперты говорят о контратаке ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что контрнаступательная операция в направлении Новой Каховки может позволить ВСУ рассечь плацдарм российской группировки на две части. Более того, в случае успеха у Украины появляется возможность освобождения Херсона и окружения криворожской группировки оккупантов.

"Это очень важное направление. Если украинским войскам удастся рассечь группировку ВС РФ, воюющую на правом берегу реки Днепр, то фактически их криворожская группировка окажется в окружении", - отметил он.

ВСУ успешно отбивают атаки оккупантов на Кривой Рог и удерживают его на расстоянии 30-40 километров от города. В утренней сводке Генштаба 31 мая сообщалось, что наибольшие потери у россиян были на Криворожском направлении. В воскресенье военные власти Кривого Рога сообщали об успешной контратаке на юге от города.

"Отрезание" россиян в этом районе от юга Херсона лишит их возможности подвоза подкрепления и боеприпасов.

Более того, если ВСУ, двигаясь к югу от Давидового Брода до Берислава - а это примерно 40 километров - смогут добраться до реки Днепр, то в дальнейшем будут условия для продолжения наступления вдоль его берега вплоть до Херсона.

Жданов не исключает такого развития событий в дальнейшем, но отмечает, что все будет зависеть от имеющихся сил и средств украинцев.

В то же время, попытку украинской армии переправиться на левый берег Днепра и освободить оккупированную Новую Каховку он считает маловероятной. Этот город стратегически важен для РФ, поскольку там есть плотина Северо-Крымского канала, дающая воду в аннексированный Крым. Ее россияне захватили еще в первые дни вторжения.

"Сейчас освободить Новую Каховку тяжеловато, и вы же не забывайте, что там ГЭС находится. Если плотина испытывает разрушение, то это может повлечь за собой очень тяжелые последствия", - говорит эксперт.

Также он отмечает, что переходить Днепр по плотине ГЭС очень рискованно для украинских войск и может привести к значительным потерям.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области помешает российским войскам создать эффективную линию оборону на оккупированных территориях южного направления, говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) по итогам 29 мая.

"Украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области вынудило российские войска занять оборонительные позиции и, вероятно, помешает россиянам эффективно окопаться и укрепить контроль над оккупированными территориями вдоль южной оси", - сказано в докладе.

В ISW отмечают, что получили новые подтверждения проведения 28 мая украинскими войсками успешной контратаки вблизи границы Херсонско-Николаевской области, которая вынудила российские войска перейти к обороне.

По мнению аналитиков, контратака ВСУ, видимо, не приведет к отвоевыванию значительной территории в ближайшем будущем, но она, скорее всего, нарушит российские планы и потенциально заставит Россию перебросить подкрепление в Херсонскую область.

"Украинские контратаки могут дополнительно замедлить усилия России по консолидации административного контроля над оккупированным югом Украины", - говорится в сообщении.

В ISW добавили, что 29 мая продолжающееся украинское контрнаступление на северо-западе Херсонской области не привело к подтвержденным успехам, и российские силы сосредоточились на удержании своих оборонительных позиций и предприняли ограниченные атаки, чтобы вернуть утраченные позиции.

В сводке американских военных экспертов за 30 мая говорится, что "ограниченная" украинская контратака в северной части Херсонской области за последние 48 часов не продвинулась дальше, но нарушила российские операции.

Карта боевых действий в Херсонской области

"Российские войска предприняли несколько безуспешных атак на украинский плацдарм на восточном берегу реки Ингулец", - отмечается в докладе.

Российские силы сосредоточили свои усилия на отвоевании позиций, занятых предыдущими украинскими контратаками, и обстреле передовых целей, чтобы предотвратить дальнейшие контрнаступательные действия ВСУ, отмечает ISW.

"Эти спорадические удары вряд ли серьезно нарушат украинскую логистику", - подчеркнули эксперты вашингтонского института.

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