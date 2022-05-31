Путин узаконил похищение украинских детей - МИД Украины

С начала войны оккупанты принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе украинских детей.

В МИД Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки. Министерство иностранных дел Украины рассматривает этот указ как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение украинских детей из оккупированных территорий в Россию. Об этом говорится в заявлении МИД.

"Своим указом Владимир Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, предусматривающую обязательство государства-оккупанта не изменять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года.

"По международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую", - сказано в заявлении.

Сообщается, что с начала войны оккупанты принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе украинских детей.

"Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности, усилить санкционное давление, чтобы заставить ее прекратить агрессию против Украины и дерзкие нарушения международного права", - заявили в МИД.

Как отметили в дипведомстве, совершенные российскими чиновниками и военнослужащими тяжкие преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Украина будет принимать все возможные меры, в частности на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на Родину.

Напрмним, Путин упростил предоставление гражданства украинским детям-сиротам.

Ранее сообщалось, что власти страны-агрессора России ведут работу над изменением законодательства, чтобы упростить процедуру усыновления детей из Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet