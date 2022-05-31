ВСУ уничтожили 29 единиц вражеской техники на востоке

Бойцы украинской армии уничтожили два вражеских танка, 13 артиллерийских систем; восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.

Украинские военные на Донецком и Луганском направлениях отбили девять атак противника и уничтожили 29 единиц техники. Об этом сообщает группировка Объединенных сил и оперативно-тактическая группировка Восток.

Отмечается, что на четырех локациях еще продолжаются бои.

Бойцы украинской армии уничтожили два вражеских танка, 13 артиллерийских систем; восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток 31 мая огнем артиллерии уничтожен склад с боеприпасами войск РФ. Потери врага составляют 22 человека личного и БТР.

Напомним, по состоянию на 31 мая в Украине погибли 30 500 российских солдат. Кроме того, уничтожены 1358 российских танков, 208 самолетов и 174 вертолета.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили пункт управления беспилотниками и командный пункт РФ.

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