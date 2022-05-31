РФ взяла под контроль большую часть Северодонецка

В городе разрушена почти вся критическая инфраструктура, повреждено 90% жилого фонда, причем более половины не подлежит восстановлению.

Войска РФ по состоянию на вечер 31 мая контролируют большую часть Северодонецка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергец Гайдай.

"Бои идут внутри города, российские войска, к сожалению, контролируют большую часть города. Но опасения того, что где-то наши военные будут окружены, - такого не произойдет. Есть возможность маневрировать", - отметил он.

По словам Гайдая, ВСУ ведут оборону на тех позициях, которые занимают.

Глава ОВА добавил, что по уровню разрушений Северодонецк приближается к Рубежному и Попасной.

В городе разрушена почти вся критическая инфраструктура, повреждено 90% жилого фонда, причем более половины не подлежит восстановлению.

Напомним, вечером 31 мая оккупационные войска совершили авиаудар по Северодонецку, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе.

Ранее сообщалось, что армия РФ контролирует значительную часть Северодонецка в Луганской области. По словам главы Северодонецкой районной администрации Романа Власенко, оккупанты захватили около 50% города.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet