Воруют зерно и металл. Экономическая сторона войны

Россия крадет металл из Мариуполя и вывозит украинское зерно в аннексированный Крым.

Россия перешла на откровенное воровство украинской продукции на временно оккупированных в ходе войны территориях. Как Украина пытается противостоять такому грабежу?

Металл из Мариуполя

Из порта Мариуполя в направлении Ростова-на-Дону вышло груженное металлопрокатом судно - сухогруз Астрахань. Киев назвал это актом мародерства и грабежа.

Как написал в своем телеграм-канале лидер самопровозглашенной “ДНР” Денис Пушилин, из порта Мариуполя вывезли 2500 тонн рулонного металла.

Киев назвал решение России о вывозе из Мариуполя металла стоимостью в сотни миллионов долларов актом мародерства и грабежа. До оккупации на территории мариупольского порта было около 200 тысяч тонн металла на 170 миллионов долларов.

"Первым в порт оккупированного Мариуполя вошло 40-летнее российское судно, давний нарушитель крымских санкций. Теперь повезет украденный украинский металл в Ростов, а там его либо используют в РФ, либо поменяют документы - и на экспорт", - писал руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Крупнейший в Украине производитель стали компания Метинвест ранее сообщала, что в порту Мариуполя стоят пять судов, еще до войны загруженных десятками тысяч тонн стали. Компания предупреждала, что Россия может попытаться захватить эти суда и незаконно вывести из порта вместе с грузом.

Из сообщений российских властей известно, что к началу вторжения в порту Мариуполя находились шесть иностранных судов – Царевна (Болгария), Азбург (Доминиканская Республика), Смарта(Либерия), Блю стар (Панама), Азов конкорд (Турция) и Леди Аугуста (Ямайка).

Зерно с юга

10 мая пресс-служба Главного управления разведки минобороны Украины сообщила, что Россия вывозит похищенное в Украине зерно в Крым. По данным разведки, колонна КамАЗов с зерном выехала из Энергодара в направлении Каменки Днепровской, зерновозы также отправляются из села Волохов Яр Харьковской области и Пологов Запорожской области.

Кроме того, как утверждают в ГУР минобороны Украины, 1500 тонн зерновых вывезено зерновозами Крымзернотранса из Малой Лепетихи Херсонской области в Крым.

По данным разведки, значительная часть вывезенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

"Наиболее вероятная страна назначения груза - Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", - заявили в украинской разведке.

Украина - один из крупнейших экспортеров продуктов питания. На ее долю приходится 42% подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы, продаваемых на мировом рынке.

Коридор для зерна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина работает над организацией операции под эгидой ООН и при участии флотов партнеров, чтобы создать безопасный морской коридор для украинского зерна. Он также осудил попытки Кремля обвинить Украину в угрозе продовольственного кризиса.

"Россия устраивает миру игры с голодом, одной рукой блокируя экспорт продовольствия из Украины, а другой – пытаясь переложить вину на Украину. Украина работает над организацией международной операции под эгидой ООН, с привлечением флотов партнеров, чтобы обеспечить безопасный торговый коридор", – написал он.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал визит главы МИД России в Турцию 8 июня. По его словам, на встрече с Лавровым, среди прочих, будет обсуждаться тема формирования коридора безопасности для поставки украинской пшеницы через Черное море.

Ранее СМИ сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины. В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организации встречи Украины, России и ООН в Стамбуле. В Кремле заявили, что Путин в разговоре отметил готовность "способствовать" беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Позже в понедельник Эрдоган и президент Владимир Зеленский обсудили возможные переговоры Украины и РФ и морские коридоры по экспорту.