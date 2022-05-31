Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Удары по химпредприятиям выглядят, как безумие - Зеленский

Для российских военных, командиров и солдат любое сумасшествие абсолютно приемлемое, отметил украинский лидер.
Удары по химпредприятиям выглядят, как безумие - Зеленский

Удары российских военных по химическим предприятиям Северодонецка выглядят, как безумие. Об этом во вторник, 31 мая, заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Президент назвал очень сложной текущую ситуацию на Донбассе. По его словам, Северодонецк, Лисичанск и Курахово находятся в эпицентре противостояния.

"С учетом наличия в Северодонецке крупного химического производства удары российской армии и в том числе "слепая" авиабомбежка - это просто сумасшествие. Но на 97-й день той войны уже не удивляет, что для российских военных, командиров и солдат любое сумасшествие абсолютно приемлемое", - сказал Зеленский.

Напомним, вечером 31 мая оккупационные войска совершили авиаудар по Северодонецку, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе.

Также сообщалось, что войска РФ по состоянию на вечер 31 мая контролируют большую часть Северодонецка. 

Политическая цель России состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK