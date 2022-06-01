Данилов объяснил, почему ПВО не всегда срабатывает

Российские военные обстреляли многие города и села в Украине своими ракетами, отметил секретарь СНБО.

Многочисленные удары российскими ракетами по украинской территории не являются следствием слабой украинской ПВО, а обусловлены количеством ракет, выпускаемых россиянами. Об этом во вторник, 31 мая, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет Укринформ.

"Украинская противовоздушная оборона не слаба. Однако ПВО просто не успевает за количеством ракет, которое запускают оккупанты", - сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что россияне обстреляли многие города и села в Украине своими ракетами, а потому "защищать нужно всю Украину".

Секретарь СНБО отметил, что украинская ПВО могла бы быть лучше, но для этого "нужно было работать с момента провозглашения независимости".

"Говорить, что у нас что-нибудь слабое, это самих себя оскорблять. У нас такое, какое есть. Должно ли оно быть лучше? Конечно, должно было быть. Но для этого нужно было 30 лет государство строить вместе всем, участвовать в этом, - подчеркнул Данилов.

Напомним, в понедельник, 30 мая, российские войска в очередной раз обстреляли город Харьков и регион. Жертвами захватчиков стали девять человек, один из которых погиб.

В результате утреннего обстрела 30 мая Николаева российскими оккупантами в одном из районов города был поврежден 21 частный дом, пострадали люди.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet