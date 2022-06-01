Президент заявил об успехах ВСУ на юге страны

Вооруженные Силы Украины сдерживают давление российских оккупантов в Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об определенных успехах на Херсонском и Харьковском направлениях. Об этом во вторник, 31 мая, украинский лидер сообщил в своем видеообращении.

Президент также отметил, что украинские войска сдерживаются продвижение врага в Запорожской области, там находится ключевое направление - Гуляйполе и Орехово.

"Конечно, каждому в Украине хочется, чтобы все наши территории, все наши люди были освобождены уже сегодня, как можно скорее. Полное восстановление территориальной целостности нашего государства - это наша цель. Но действовать нужно осторожно, ценя жизнь", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные "остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве".

В то же время он отметил, что ситуация на Донбасском направлении очень сложная.

"Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния", - подчеркнул президент.

Зеленский еще раз подчеркнул, что целью в этой войне является полное восстановление территориальной целостности нашего государства.

"Каждый и каждая на всех уровнях должны быть сейчас лоббистами поставки нашему государству современного тяжелого оружия, современной артиллерии. Всех тех систем, которые действительно могут ускорить победу Украины. Говорите об этом везде, где это полезно и где это услышат. Говорите политикам государств-партнеров, представителям иностранных СМИ, даже вашим друзьям за рубежом. Этот нарратив о необходимости предоставлять Украине достаточно оружия для победы должен сохраняться постоянно", - подчеркнул президент.

Напомним, по состоянию на 31 мая в Украине погибли 30 500 российских солдат. Кроме того, уничтожены 1358 российских танков, 208 самолетов и 174 вертолета.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили пункт управления беспилотниками и командный пункт РФ.

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