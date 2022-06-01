В Польше появится горячая линия для украинцев

Интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке в Польше сейчас очень высок, отметил омбудсмен.

В Польше начнет работать телефонная линия для поддержки украинских беженцев. Об этом во вторник, 31 мая, заявили в офисе польского омбудсмена по делам детей, пишет Onet.pl.

Там отметили, что интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке в Польше сейчас очень высок.

"Для такой помощи запускается телефонная горячая линия 800 12 12 12, на которой дежурят психологи, которой владеют украинским языком", - рассказали в офисе.

Горячая линия работает как для детей и подростков, так и для родителей. Там уточняют, что психологическую помощь можно получить и на русском языке.

"Таким образом специалисты офиса омбудсмена помогают беженцам из Украины, нашедшим убежище в Польше", - говорится в заявлении.

Кроме телефонной линии, через несколько недель планируется запустить онлайн-чат для поддержки беженцев.

Напомним, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан планирует открыть офис в Украине с целью расследования военных преступлений РФ.

Ранее сообщалось, что с 1 июня бесплатно воспользоваться поездами в Польше можно будет только в некоторых городах и определенным категориям беженцев из Украины.

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