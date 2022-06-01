Украинские военные сбили под Изюмом российский вертолет

На наших позициях на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты и сбрасывали неуправляемые авиационные ракеты.

Украинские военные из состава 93-й бригады Холодный Яр сбили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор. Об этом во вторник, 31 мая сообщает 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.

"Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные об уничтожении Аллигатора подтвердила разведка", - говорится в сообщении 93-й бригады.

Военнослужащие также отметили, что вражеские вертолеты забросали украиские позиции неуправляемыми авиационными ракетами. И один из них вскоре удалось сбить с помощью ПЗРК Игла".

Как холодноярцы уничтожили российский Ка-52 Аллигатор - можете просмотреть по ссылке.

Напомним, по состоянию на 31 мая в Украине погибли 30 500 российских солдат. Кроме того, уничтожены 1358 российских танков, 208 самолетов и 174 вертолета.

Вечером 31 мая оккупационные войска совершили авиаудар по Северодонецку, попав в цистерну с азотной кислотой на химзаводе.

Ранее сообщалось, что армия РФ контролирует значительную часть Северодонецка в Луганской области. По словам главы Северодонецкой районной администрации Романа Власенко, оккупанты захватили около 50% города.

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