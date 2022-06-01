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На оккупированных территориях проблема с лекарствами - Ляшко

Ни одного гуманитарного коридора, чтобы Украина могла завезти лекарственные средства, не было.
На оккупированных территориях проблема с лекарствами - Ляшко

На временно оккупированных территориях Украины зафиксированы большие проблемы с доступом к медикаментам. Об этом во вторник, 31 мая, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Ни одного гуманитарного коридора, чтобы мы могли завезти лекарственные препараты в учреждения здравоохранения, не было. Мы имеем коммуникацию с главными врачами, и на сегодня известно, что есть проблема даже с физрастворами. Только лекарственные препараты, которые мы завезли с большим запасом, например, для лечения онкобольных и диализных больных, пока еще есть", - сказал Ляшко.

Министр здравоохранения отметил, что волонтеров, которые помогают министерству завозить медицинские препараты, обстреливают и даже были летальные случаи.

"Поэтому, рисковать людьми мы не можем, да и волонтеры не соглашаются", - пояснил Ляшко.

Ляшко проинформировал, что для решения вопроса ведомство активно коммуницирует с Красным Крестом, "Врачами без границ" и ВОЗ.

"Чтобы эти международные организации заставили российских оккупантов выполнить Конвенцию по защите гражданского населения во время войны. Там четко говорится о том, что оккупационный режим обязан обеспечить медикаментами учреждения здравоохранения. Потому что это те заведения, которые должны выполнять свои функции независимо от того, что происходит", - отметил Ляшко.

Министр здравоохранения проинформировал, что под оккупацией находятся 235 учреждений здравоохранения и они пытаются друг друга выручать. 

"Если у нас есть возможность доставить препараты в одно заведение, то через медиков этот препарат передается для больных в других учреждениях", - сказал Ляшко.

Ранее сообщалось, что с начала вооруженной агрессии России около тысячи граждан Украины потеряли конечности

Ранее стало известно, что Украина купила 800 аппаратов для проведения VAC-терапии – высокоэффективной современной методики лечения ран.

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