Мэр Николаева назвал число убитых среди жителей города

Каждый день от рук российских оккупантов продолжают гибнуть жители Николаева, заявил городской глава.

Российские войска продолжают обстреливать Николаев. На данное время число убитых жителей города российскими военными уже превысило сотню. Об этом во вторник, 31 мая, заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, пишет 24 канал.

Политик отметил, что в результате российских атак уже погибли 102 жителя Николаева. Раненых же, по его словам, больше чем в четыре раза.

"Это, к сожалению, 102 николаевца, отдавших свои жизни просто так, по мечте Путина о великой России. Террористы убивают людей каждый день. Пожалуйста, будьте внимательны. 452 человека, из них 4 ребенка - ранены", - сказал мэр.

Он рассказал, что в течение всего времени обстрелов россияне повредили 47 учебных заведений города. Речь идет о школах, садах и заведениях внешкольного образования. Разрушены не только здания, но и мебель, техника и другое оборудование. По предварительным подсчетам сумма ущерба составляет не менее 20,5 миллиона.

Сенкевич также отметил, что российские войска подтянули на юг новую мощную артиллерию. Речь идет о самоходных установках "Пион", которые могут бить на очень большое расстояние - в среднем на 30 - 35 километров.

Глава города еще раз призвал жителей города эвакуироваться и отметил, что те, кто не могут выбраться из города самостоятельно, могут получить помощь от власти.

Напомним, жителям Николаева и пригородных сел рекомендуют эвакуироваться, так как участились обстрелы областного центра и пригородов.

Ранее российские военные обстреляли Николаев также 28 мая. Тогда один из жителей погиб на месте, также известно по меньшей мере о шести раненых гражданских. Повреждения получили несколько многоквартирных домов.

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