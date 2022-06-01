В ООН обновили данные о погибших в Украине гражданских

В ООН считают, фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия - задерживается.

С 24 февраля на сегодняшний день от рук российских военных в Украине погибли 4113 гражданских, и еще 4916 были ранены. Об этом во вторник, 31 мая, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Там отмечается, что убиты за время войны были 4113 человек (1550 мужчин, 1023 женщины, 95 девочек и 100 мальчиков, а также 69 детей и 1276 взрослых, пол которых пока установить невозможно).

Кроме того, ранены были 4916 человек (978 мужчин, 658 женщин, 115 девочек и 138 мальчиков, а также 168 детей и 2859 взрослых, пол которых пока неизвестен - (информация требует проверки)).

Наибольшее количество жертв войны - в Донецкой и Луганской областях - 2337 убитых и 2808 раненых. В других регионах погибли 1 776 человек и еще 2 108 получили ранения.

Большинство жертв среди гражданского населения - вследствие обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов.

В ООН считают, фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ждут подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область).

Ранее сообщалось, что в МИД Украины отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки. Там назвали указ попыткой Кремля легализовать незаконное перемещение украинских детей из оккупированных территорий в Россию.

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