С Беларуси есть угроза ракетных ударов - Генштаб

Оккупанты пытаются прорваться на разных направлениях, обстреливая гражданскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении мер по охране государственной границы. Одновременно минируют лесные дороги, объездные пути и мосты в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 2 июня.

На Слобожанском направлении противник готовится к наступлению, подразделения пополняют утраченное вооружение, военную технику и материальные средства. В целях снижения наступательного потенциала наших войск враг применяет ствольную и реактивную артиллерию по позициям сил обороны.

В Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредотачиваются на содержании занятых рубежей и маршрутов поставки, сдерживании действий Сил обороны. Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Циркуны, Старая Гнилица, Победа и Старый Салтов. Наносили авиационные удары вблизи Нового.

В Славянском направлении противник тоже пытается вести наступление. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Вернополье, Грушуваха, Большая Камышеваха и Гусаровка.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают применение минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Соснового, Святогорска, Старого Каравана и Райгородка. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Студенок, Сосновое и Яровое, боевые действия продолжаются. В этом направлении враг активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы.

На Северодонецком направлении российсике военные продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары в районах Устиновки и Боровского.

На Бахмутском направлении враг вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не проводил, пытается усилить группировку и восстановить потери вооружения и военной техники. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре Марьинки. Кроме того, обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Возрождения, Доломитное, Торецк, Новобахмутовка, Авдеевка, Пески, Никольское, Угледар и другие.

На Южнобужском направлении, с целью удержания рубежей обороны, российские оккупанты разрушают объекты транспортной инфраструктуры на вероятных направлениях продвижения Сил обороны.

В Криворожском направлении враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей. Активизировал работу средств радиоэлектронной борьбы. Осуществил огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Широкое, Лепетиха, Шевченково, Осокоровка, Партизанское и других.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Враг продолжает нести потери в живой силе и технике. Так, по имеющейся информации, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области в период 27-28 мая попали 115 раненых 32 оккупантов погибли.

В связи с большими санитарными и безвозвратными потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии вооруженных сил Российской Федерации продолжают принудительно мобилизировать жителей временно оккупированных территорий Донецкой области.

Напомним, российские войска пытаются окружить ВСУ в Северодонецке, но необходимости в их отходе пока нет. В городе продолжаются ожесточенные уличные бои, военные выполняют единый замысел командования, говорят в Генштабе.