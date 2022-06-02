Вырос пассажиропоток из стран ЕС в Украину - Укрзализныця

Глава Укрзализныци Александр Камышин отметил, что заполняемость поездов в направлении Запад-Киев составляет более 90%.

В Укрзализныце сообщили об увеличении количества пассажиров, которые возвращаются в Украину из западных стран, пишет Интерфакс-Украина.

"У нас загружены поезда в направлении Запад-Киев, у нас растет пассажиропоток Запад-Харьков, растут перевозки внутри страны - Черниговское и другие направления. Мы видим людей, которые возвращаются обратно в свои дома", - заявил глава Укрзализныци Александр Камышин.

Он отметил, что сейчас заполняемость поездов в направлении Запад-Киев составляет более 90%.

Напомним, в Украину вернулись уже 60% граждан, выехавших их страны после вторжения России.

Также сообщалось, что в Украину въезжает больше людей, чем выезжает из нее.