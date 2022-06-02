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Арестович о Северодонецке: войска РФ попали в ловушку

Советник главы ОП отметил, что российское командование сейчас бросает все наличные силы на удержание Северодонецка.
Арестович о Северодонецке: войска РФ попали в ловушку

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город. Об этом он написал в Фейсбук.

По словам Арестовича, сейчас "российское командование пребывает в шоке".

"Они уже отрапортовали про взятие города, когда наши войска нанесли жесткий встречный контрудар и сейчас мочат московских товарищей в мясо - не смотря на их превосходство в авиации и артиллерии.  Наши войска проявляют невероятное мужество, а командиры - тактические таланты. Там очень жесткие бои. Российское командование сейчас бросает все наличные силы на удержание (заметьте, уже не на захват - на удержание!) Северодонецка, - отметил советник главы ОП.

Также он добавил, что появились пленные из состава российских войск.

 

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