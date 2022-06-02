Оккупанты в Мариуполе не выдают документы о смерти

Справку о смерти и право захоронения в отдельной могиле в гробу россияне предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новых издевательствах оккупантов при похоронах погибших жителей города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Российские военные отказались выдавать документы о смерти погибших от обстрелов или от полученных травм.

"Новые издевательства оккупантов при захоронении погибших мариупольцев. Справку о смерти и праве захоронения в отдельной могиле в гробу оккупанты предоставляют исключительно по факту смерти от естественных причин. В случае гибели человека под обстрелами или даже при смерти от последствий полученных ранений справку о смерти не выдают. А хоронят человека исключительно в братской могиле безымянно. Максимум - близким могут выдать справку после захоронения о "пропавшем без вести", - написал Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе российские оккупанты ввели смертную казнь. Расстреливают чиновников и волонтеров.