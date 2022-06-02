Зеленский: 24 февраля Украина переоценила многое

Президент Украины в Софийском соборе заявил, что Украине не нужны формальные отношения только потому, что этого требует протокол или этикет.

Владимир Зеленский 2 июня принял верительные грамоты послов в Софийском соборе. Среди них и от Бриджит Бринк - госпожи посла США в Украине.

В своей торжественной речи он отметил, что 24 февраля Украина переоценила многие вещи и теперь точно знает, кто действительно друг, а кто - для галочки.

"Нам не нужны неискренние рукопожатия только через протокол, неискренние улыбки только через этикет, неискренние слова только по привычке. Мы готовы быть союзником не по протоколу или этикету. А по совести и чести. Мы готовы дружить по-настоящему, крепко и навеки. Но мы готовы только так и никак иначе", - сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что теперь новоназначенные послы иностранных государств будут вручать верительные грамоты в Софийском соборе в Киеве.