РФ нанесла ракетный удар по Николаевской области

Враг ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты. Также атакованы побережье Николаевской области и тыловые районы.

Войска РФ ударили ракетами по Николаевской области. Об этом 2 июня сообщает оперативное командование Юг.

Отмечается, что ракетный удар был нанесен с применением стратегической авиации.

"Четырьмя крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты. Также атакованы черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы наших позиций. Очевидно, враг пытается усилить психологическое давление на мирное население и подразделения сил обороны, чтобы снизить динамику контрнаступательных действий", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 июня по Львовской области был нанесен ракетный удар. Кроме того, в этот же день оккупанты ударили ракетами по Славянску.