Полицейские, вовремя не покинувшие оккупированные территории, уволены

Из общей штатной численности в 130 тысяч человек есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом.

Национальная полиция уволила всех сотрудников, которые вовремя не явились с оккупированных территорий в определенные места дислокации на подконтрольную часть Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью Украинским Новостям.

"Сейчас на оккупированных территориях осталось незначительное количество бывших работников полиции. Мною лично был подписан приказ, требовавший, согласно оперативной и военной обстановке, прибыть в определенное время в места дислокации. Например, нужно было прибыть в Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касается Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции. Мы им не выплачивали зарплату и так далее", - отметил он.

Клименко заявил, что среди уволенных есть предатели.

"Среди них, и это следует признать, есть люди, которые перешли на сторону врага и работают не только в местной полиции, а просто в органах оккупационных властей того или иного региона. Большое ли это количество? Считайте сами: из общей штатной численности в 130 тысяч у нас на сегодняшний день есть более 60 подозрений бывшим полицейским за сотрудничество с врагом. Внутренняя безопасность Национальной полиции работает над этим вопросом и отслеживает таких работников. В то же время я хочу сказать, что часть не вышедших работников написали рапорты, что по объективным причинам не могут выйти из этой территории. Это больные родственники, по состоянию здоровья и так далее", - рассказал глава Нацполиции

По его словам, несмотря на рапорты, они все равно были уволены.

"Они все равно были уволены, потому что они находятся на оккупированной территории. Это большой риск. Ну и, конечно, большая вероятность, что, будучи в статусе полицейского, это может быть использовано, в том числе пропагандистской машиной нашего врага", - отметил Клименко.

Напомним, ранее в МВД рассказали о предателях в рядах полиции.