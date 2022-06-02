Северодонецк держится, ВСУ взяли пленных - Гайдай

В одной из частей Северодонецка украинские военные "держат позиции", и им удалось выбить противника с некоторых улиц. Вчера взяли шесть пленных.

Северодонецк держится и имеет все шансы на скорейшее освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных. Об этом 2 июня заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

"В одной из частей Северодонецка украинские военные "держат позиции", и им удалось выбить противника с некоторых улиц. Иногда даже получается брать пленных. Вчера шесть пленных взяли", - рассказал он.

Вместе с тем, по словам Гайдая, российской армии удалось сегодня продвинуться вглубь Северодонецка. Они все еще контролируют большую часть города, при этом 20% территории - это "серая" зона.

"Нашим защитникам действительно удается проводить определенные локальные военные операции, добиваться успеха в проведении этих операций, и это дает нам шанс и надежду, что и в дальнейшем это будет происходить", - отметил глава Луганской ОВА.

Ранее Гайдай заявлял, что новых успехов в Северодонецке у врага нет.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно "сдав" город.