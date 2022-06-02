Президент наградил орденом экс-главу посольства США в Украине

Орден был присужден Квин за личные заслуги в поддержании независимости и территориальной целостности Украины.

Экс-глава посольства США в Украине Кристина Квин награждена орденом "За заслуги" второй степени. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Орден был присужден Квин за личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержании независимости и территориальной целостности Украины, плодотворную дипломатическую деятельность.

Кроме того, Зеленский наградил подобным орденом посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

Ранее президент вручил награды Героям Украины. Также сообщалось, что Зеленский наградил связистов.