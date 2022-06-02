На блокпосту в Васильевке люди выбросили тонны овощей

Орлов отметил, что оккупанты не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы.

На блокпосту в Васильевке люди были вынуждены выбросить тонны овощей, которые везли на продажу в Запорожье. Об этом сообщил мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

"Оккупанты не пропускают в Запорожье автомобили с товаром и у водителей сдали нервы", - отметил он.

Ранее сообщалось, что военные РФ не выпускают людей из Запорожской области.