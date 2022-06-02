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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, ранены дети

В результате обстрела ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, выведен из строя газопровод и электросети.
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину, ранены дети

Войска РФ повторно обстреляли Днепропетровскую область. Вражеские снаряды попали в дома одного из населенных пунктов Криворожского района. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Он отметил, что ближе к вечеру четверга, 2 июня, российские военные обстреляли один из населенных пунктов Зеленодольской громады.

"Там повреждены дома и газопровод", - заявил Лукашук.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, в результате обстрела ранены двое детей и их мама.

По его словам, оккупанты несколько раз прицельно ударили по Марьянскому.

"Целенаправленно уничтожали населенный пункт. Ранены двое детей и их мама. Полностью разрушены два дома, еще несколько повреждены. Выведен из строя газопровод и электросети", - отметил глава области.

Напомним, войска РФ ночью обстреляли две общины Днепропетровской области.

Также сегодня, 2 июня, оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевской области.

 

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