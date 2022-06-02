ВСУ отбили пять вражеских атак на Донбассе

Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупантам в технике и в живой силе.

Украинские военные на Донбассе за сутки отразили пять атак противника. Об этом сообщает пресс-штаб группировки Объединенных сил.

"Оккупанты обстреляли около 30 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 52 гражданских объекта, из них: 42 жилых дома, два завода, админпомещение и автомобильную технику нескольких государственных пожарно-спасательных частей, ангар. В результате этих обстрелов погибли пять гражданских лиц, еще семь получили ранения. Украинские защитники отразили сегодня пять атак врага. На двух локациях еще продолжаются бои", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что на протяжении 2 июня украинские военные уничтожили пять российских танков, три артиллерийские системы и две боевых бронированных машины.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили в небе над Донбассом три вражеских беспилотных аппарата типа Орлан-10.

Как сообщает оперативно-тактическая группировка Восток, точным артиллерийским ударом был уничтожен командно-наблюдательный пункт россиян.

Всего в зоне ответственности ОТУ Восток украинские защитники ликвидировали до 32 российских оккупантов, два танка, одну бронированную машину пехоты, один вражеский бронетранспортер, две артиллерийские системы, один миномет и один беспилотник.