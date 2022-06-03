В Бердянске исчезла мобильная связь

Во временно захваченном оккупантами Бердянске Запорожской области за сутки раздалось более 10 взрывов.

В Бердянске Запорожской области исчезла мобильная связь. Дозвонится до его жителей невозможно. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Бердянском горисполкоме.

"Просим жителей города быть осторожными, и из-за отсутствия в городе централизованного управления сиренами тревоги - быть предельно внимательными, не игнорировать возможную опасность", - призвали городские власти.

Там отметили, что оккупанты пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину.

"Однако именно захватчики приняли за практику глушить сигнал украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, шедшей через Бердянск", - сказали в горисполкоме и связали отсутствие мобильной связи в городе с перебросом вражеских войск по территории города или акватории Бердянского порта.

В горисполкоме подчеркнули, что украинские мобильные операторы официально заявляют - причиной отсутствия связи является "физическое повреждение оборудования и параллельное блокирование сигнала средствами РЭБ".

Отметим, что за сутки в Бердянске пргремело около 10 взрывов. В частности, в порту Бердянска прогремел мощный взрыв, который очевидцы успели записать на видео.

По официальным данным, позиций Вооруженных Сил Украины в Бердянске нет. Местные СМИ сообщали, что взрыв во временно оккупированном городе мог быть следствием удачной работы украинских партизан.

По разным данным, взрывов было сразу два с разницей в 10 - 15 минут. Местные коллаборанты поспешили заявить, что взрыв был вызван якобы разминированием порта.

Напомним, в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Саратов Черноморского флота оккупантов. Пожар перебросился на другие корабли, топливо и боеприпасы.