Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Бердянске исчезла мобильная связь

Во временно захваченном оккупантами Бердянске Запорожской области за сутки раздалось более 10 взрывов.
В Бердянске исчезла мобильная связь

В Бердянске Запорожской области исчезла мобильная связь. Дозвонится до его жителей невозможно. Об этом в четверг, 2 июня, сообщили в Бердянском горисполкоме. 

"Просим жителей города быть осторожными, и из-за отсутствия в городе централизованного управления сиренами тревоги - быть предельно внимательными, не игнорировать возможную опасность", - призвали городские власти.

Там отметили, что оккупанты пытаются возложить ответственность за отсутствие сигнала на Украину. 

"Однако именно захватчики приняли за практику глушить сигнал украинских мобильных операторов с момента эвакуации жителей Мариуполя, шедшей через Бердянск", - сказали в горисполкоме и связали отсутствие мобильной связи в городе с перебросом вражеских войск по территории города или акватории Бердянского порта.

В горисполкоме подчеркнули, что украинские мобильные операторы официально заявляют - причиной отсутствия связи является "физическое повреждение оборудования и параллельное блокирование сигнала средствами РЭБ".

Отметим, что за сутки в Бердянске пргремело около 10 взрывов. В частности, в порту Бердянска прогремел мощный взрыв, который очевидцы успели записать на видео.

По официальным данным, позиций Вооруженных Сил Украины в Бердянске нет. Местные СМИ сообщали, что взрыв во временно оккупированном городе мог быть следствием удачной работы украинских партизан.

По разным данным, взрывов было сразу два с разницей в 10 - 15 минут. Местные коллаборанты поспешили заявить, что взрыв был вызван якобы разминированием порта. 

Напомним, в порту Бердянска ВСУ уничтожили крупный десантный корабль Саратов Черноморского флота оккупантов. Пожар перебросился на другие корабли, топливо и боеприпасы.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK