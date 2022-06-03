Зеленский подтвердил, что США дают Украине HIMARS

Такое оружие действительно поможет спасать жизни наших людей и защищать нашу землю, отметил президент Украины.

Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 3 июня, заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

Он отметил, что это оружие "поможет спасать жизнь украинцев и защищать нашу землю".

Президент поблагодарил американского лидера Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за такую ​​поддержку и заявил, что Украина "очень ждет" этого вооружения.

"Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень", - сказал Зеленский.

Известно, что украинские военные уже проходят обучение с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины. Об этом говорится в Twitter журналиста Мэтта Сейлера.

Он отметил, что первый этап обучения займет три недели. Установки HIMARS заранее были доставлены в Европу, чтобы в случае одобрения передачи как можно быстрее доставить их в Украину.

Американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности HIMARS смонтирована на колесном шасси. Разработана в конце 90-х годов. Способна перевозить шесть ракет для залпового огня или одну ракету типа MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Калибр - 227 миллиметров, дальность огня - от 2 до 500 километров.

Ранее сообщалось, что западные союзники приняли решение выделить Украине противокорабельные ракеты для борьбы с флотом российских оккупантов в Черном море. Ожидалось, что ВСУ получат американские Harpoon из Дании и морскую модификацию Brimstone из Британии, наземный вариант которой уже изменил "динамику" хода событий на востоке Украины.