Монастырский объяснил, нужно ли украинцам оружие

Сейчас в парламенте Украины готовится ко второму чтению Закон Об обороте гражданского оружия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время телемарафона, обсуждая вопрос оборота оружия среди гражданского населения.

"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружий крупных городах. Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - рассказал глава МВД.

Денис Монастырский отметил, что в парламенте готовятся к голосованию во втором чтении законопроект, который урегулирует оборот огнестрельного оружия среди гражданских лиц.

"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во 2-е чтение. Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция - для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - сообщил министр.

Монастырский позитивно оценил онлайн-опрос граждан касательно оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения, проведенного в приложении "Дія". Он сказал, что такой опрос охватывает наибольшее количество людей по сравнению с другими формами измерения общественного мнения.

Он добавил, что этот опрос лишь "засвидетельствовал изменение общественного мнения после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля".

Напомним, Министерство внутренних дел провело опрос граждан в мобильном приложении Дия касательно ношения огнестрельного оружия.