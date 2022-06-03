Монастырский объяснил, нужно ли украинцам оружие
Министр внутренних дел Денис Монастырский считает, что все граждане Украины должны иметь огнестрельное оружие для защиты своих домов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время телемарафона, обсуждая вопрос оборота оружия среди гражданского населения.
"На самом деле наши граждане получили тест на владение оружием начиная с 24 февраля. Были розданы десятки тысяч единиц оружий крупных городах. Сегодня большинство владельцев оружия находятся на фронте, защищают наше государство в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - рассказал глава МВД.
Денис Монастырский отметил, что в парламенте готовятся к голосованию во втором чтении законопроект, который урегулирует оборот огнестрельного оружия среди гражданских лиц.
"Мы убеждены, что парламентарии внесут соответствующие изменения во 2-е чтение. Оборот оружия должен быть урегулирован на уровне закона. Моя личная позиция - для защиты собственного дома у украинца должно быть оружие", - сообщил министр.
Монастырский позитивно оценил онлайн-опрос граждан касательно оборота огнестрельного оружия среди гражданского населения, проведенного в приложении "Дія". Он сказал, что такой опрос охватывает наибольшее количество людей по сравнению с другими формами измерения общественного мнения.
Он добавил, что этот опрос лишь "засвидетельствовал изменение общественного мнения после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля".
Напомним, Министерство внутренних дел провело опрос граждан в мобильном приложении Дия касательно ношения огнестрельного оружия.