Верещук обратилась к учителям на оккупированных территориях

То, куда в сентябре уйдут учиться дети, может буквально определить судьбу: и детей, и родителей, отметила чиновница.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинских педагогов на временно оккупированных Россией территориях не сотрудничать с врагом. Об этом в четверг, 2 июня, она написала в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что менее чем через три месяца начнется новый учебный год. Для многих родителей и педагогов это пора принимать решения.

"Давайте честно: на временно оккупированных территориях, до их воссоединения с Украиной, нормальной жизни не будет. Кроме кучи юридических проблем есть еще одна - Украина будет воевать за свои земли: поэтому временно оккупированные территории могут быть зоной боевых действий. Здесь мы должны быть честными друг с другом", - добавила она.

При этом, обращаясь к учителям, Верещук указала, что "сейчас опускается железный занавес между цивилизацией и дикостью и многие жители на временно оккупированных территориях сейчас решают для себя: с какой стороны забора они хотят оказаться: с этой или с той".

Верещук акцентировала, что неправильное решение педагогов сейчас может навсегда разрушить профессиональную жизнь.

"Не работайте на оккупантов. Просто переезжайте на подконтрольную правительству Украины территорию. Работа здесь вам найдется. Если будете работать на врага, юридической ответственности, возможно, вы избежите. Но, ваша карьера педагога на этом будет завершена. Также, обращаюсь к родителям детей временно оккупированных территорий: "Не ведите детей учиться в оккупантские учебные заведения. Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что трудно. Понимаю, без своего жилья, без работы, без друзей очень тяжело. Но будущее здесь с нами, а не там с ними". Немножко терпения, и все наладится. Переживем и это. Дети потом будут благодарны", - добавила она.

Напомним, в оккупированном Мариуполе россияне объявили о продлении учебного года до 1 сентября.

Также сообщалось, что в программы некоторых предметов в украинских школах будут внесены изменения в связи с войной.